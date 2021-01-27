«Альмерия» — «Осасуна»: прогноз Александра Вишневского на встречу Кубка Испании

Спортивный журналист Александр Вишневский дал прогноз на матч 1/8 финала Кубка Испании сезона-2020/2021 «Альмерия» — «Осасуна».



Ставка: ТБ 2 за 1.59.



«Третья команды Сегунды принимает 17-ю команду Примеры. Пожалуй, у «Альмерии» на своём поле больше шансов на победу. Но это мнение вполне соответствует букмекерской линии. Поэтому поставить в этом матче лучше на что-нибудь другое. Например, на голы.



В кубковых матчах средняя результативность в Испании заметно выше, чем в чемпионате. «Осасуна» при этом в чемпионате забивает и пропускает больше остальных аутсайдеров. А «Альмерия» в Сегунде забила больше всех, но пропустила существенно больше всех остальных команд из тройки лидеров. Так что моя ставка — тотал больше 2.0 гола за 1.59», — сказал Вишневский.