«Динамо» М — ЦСКА: ставка Александра Кожевникова на матч КХЛ 27 января

Двукратный олимпийский чемпион, заслуженный мастер спорта СССР Александр Кожевников сделал прогноз на матч регулярного чемпионата КХЛ «Динамо» Москва — ЦСКА.



Ставка: победа ЦСКА за 2.20.



«Что можно сказать о матче «Динамо» Москва – ЦСКА?



Игра принципиальная, в последнее время обе команды не показывали того хоккея, на который надеются болельщики. ЦСКА проигрывает последние игры, думаю, что команда соберётся, – мастерства там побольше, так как у «Динамо» играет практически одно звено.



Сопротивление будет большое, но я думаю, что мастерства побольше всё-таки у ЦСКА. Я думаю, что ЦСКА победит в основное время», — сказал Кожевников.

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