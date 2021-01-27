Матч-центр Новости Видео Таблица переходов РПЛ Билеты Рейтинг букмекеров Обучение ставкам
Показать ещё Все новости
Все новости
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная / Ставки / Новости /

«Динамо» М — ЦСКА: ставка Александра Кожевникова на матч КХЛ 27 января

«Динамо» М — ЦСКА: ставка Александра Кожевникова на матч КХЛ 27 января
Ставки / Прогнозы 0

Двукратный олимпийский чемпион, заслуженный мастер спорта СССР Александр Кожевников сделал прогноз на матч регулярного чемпионата КХЛ «Динамо» Москва — ЦСКА.

Ставка: победа ЦСКА за 2.20.

«Что можно сказать о матче «Динамо» Москва – ЦСКА?

Игра принципиальная, в последнее время обе команды не показывали того хоккея, на который надеются болельщики. ЦСКА проигрывает последние игры, думаю, что команда соберётся, – мастерства там побольше, так как у «Динамо» играет практически одно звено.

Сопротивление будет большое, но я думаю, что мастерства побольше всё-таки у ЦСКА. Я думаю, что ЦСКА победит в основное время», — сказал Кожевников.

«Динамо» — ЦСКА. Прогноз: Крикунов и Никитин порадуют зрителей московского дерби
Теперь арены в Москве можно заполнять на 50%, с атмосферой проблем не возникнет.
Комментарии (0)
Рекомендуем вам
Новости. Ставки
Все новости RSS
Партнерский контент
Рекомендуем вам
© championat.com 2000–2021