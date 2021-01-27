«Динамо» М — ЦСКА: ставка Александра Кожевникова на матч КХЛ 27 января
Двукратный олимпийский чемпион, заслуженный мастер спорта СССР Александр Кожевников сделал прогноз на матч регулярного чемпионата КХЛ «Динамо» Москва — ЦСКА.
Ставка: победа ЦСКА за 2.20.
«Что можно сказать о матче «Динамо» Москва – ЦСКА?
Игра принципиальная, в последнее время обе команды не показывали того хоккея, на который надеются болельщики. ЦСКА проигрывает последние игры, думаю, что команда соберётся, – мастерства там побольше, так как у «Динамо» играет практически одно звено.
Сопротивление будет большое, но я думаю, что мастерства побольше всё-таки у ЦСКА. Я думаю, что ЦСКА победит в основное время», — сказал Кожевников.
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Теперь арены в Москве можно заполнять на 50%, с атмосферой проблем не возникнет.
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