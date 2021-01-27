«Севилья» — «Валенсия»: прогноз Дмитрия Егорова на игру 1/8 финала Кубка Испании

Известный журналист Дмитрий Егоров сделал прогноз на матч 1/8 финала Кубка Испании сезона-2020/2021 «Севилья» — «Валенсия».



Ставка: минимум 3 мяча в матче за 1.90.



«Всегда сложно давать прогноз на матчи Кубка. Кто выставит основу? Кто подойдёт к игре отдохнувшим? Кто вообще будет мотивирован? Сложно, очень сложно выбирать победителя. Тут даже непонятно, кто больше угловых подаст или сфолит. Вся статистика идёт прахом.



Однако прогноз у меня всё же есть.



Во-первых, «Севилья», даже играя не основой, сильна в атаке. Во-вторых, «Валенсия», напротив, даже играя основой, пускает в обороне. В-третьих, общий дисбаланс команд будет способствовать разрывам и провалам в защите.



Исходя из этого, я сделаю не самый популярный прогноз и поставлю на тотал больше (2.5). Качество игры будет не самым высоким, но вот забитые мячи случатся в достаточном количестве», — сказал Егоров.

«Севилья» — «Валенсия». Прогноз: Ракитич и Хесус Навас выбьют Черышева из Кубка Испании В шести предыдущих очных встречах забивалось не более двух мячей.