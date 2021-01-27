Эксперты назвали шансы Кокорина сохранить прописку в Серии А с «Фиорентиной»

Сегодня «Фиорентина» официально объявила о подписании контракта с российским нападающим Александром Кокориным, который первую часть сезона-2020/2021 провёл в московском «Спартаке». После 19 туров «фиалки» набрали 21 очко и занимают 12-ю строчку в таблице.
Букмекеры практически не сомневаются, что вместе с Кокориным «Фиорентина» сможет сохранить место в Серии А. Сделать ставку на то, что «фиалки» займут место в диапазоне с 18-го по 20-е и покинут Серию А, можно с коэффициентом 17.00. Это примерно 6% вероятности. Сейчас команду от опасной зоны отделяет 7 очков.
Кроме того, можно поставить на то, что Кокорин в этом сезоне станет чемпионом Италии вместе со своим новым клубом. Правда, по оценке аналитиков, это крайне маловероятно. Сделать ставку на подобный исход можно с коэффициентом 1000.00. От лидирующего «Интера» новый клуб россиянина отделяет 22 очка.
- 27 января 2021
-
12:30
-
12:00
-
11:30
-
11:17
-
11:00
-
10:00
- 26 января 2021
-
21:00
-
20:00
-
19:00
-
18:30
-
18:00
-
17:30
-
17:00
-
16:30
-
16:00
-
15:30
-
15:00
-
14:30
-
14:00
-
13:41
-
13:30
-
13:00
-
12:30
-
12:00
-
11:30
-
11:00
-
10:30
-
10:00
- 25 января 2021
-
19:00
-
18:00
-
17:30
-
17:00
-
16:30
-
16:00
-
15:00