Матч-центр Новости Видео Таблица переходов РПЛ Билеты Рейтинг букмекеров Обучение ставкам
Показать ещё Все новости
Все новости
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная / Ставки / Новости /

Эксперты назвали шансы Кокорина сохранить прописку в Серии А с «Фиорентиной»

Эксперты назвали шансы Кокорина сохранить прописку в Серии А с «Фиорентиной»
Ставки / Прогнозы 0
Аудио-версия:

Сегодня «Фиорентина» официально объявила о подписании контракта с российским нападающим Александром Кокориным, который первую часть сезона-2020/2021 провёл в московском «Спартаке». После 19 туров «фиалки» набрали 21 очко и занимают 12-ю строчку в таблице.

Букмекеры практически не сомневаются, что вместе с Кокориным «Фиорентина» сможет сохранить место в Серии А. Сделать ставку на то, что «фиалки» займут место в диапазоне с 18-го по 20-е и покинут Серию А, можно с коэффициентом 17.00. Это примерно 6% вероятности. Сейчас команду от опасной зоны отделяет 7 очков.

Кроме того, можно поставить на то, что Кокорин в этом сезоне станет чемпионом Италии вместе со своим новым клубом. Правда, по оценке аналитиков, это крайне маловероятно. Сделать ставку на подобный исход можно с коэффициентом 1000.00. От лидирующего «Интера» новый клуб россиянина отделяет 22 очка.

Комментарии (0)
Рекомендуем вам
Новости. Ставки
Все новости RSS
Партнерский контент
Рекомендуем вам
© championat.com 2000–2021