«Тоттенхэм» — «Ливерпуль»: ставка Александра Мостового на матч АПЛ

Известный в прошлом футболист Александр Мостовой дал прогноз на матч АПЛ «Тоттенхэм» — «Ливерпуль».
Ставка: ничья за 3.60.
«Тоттенхэм» в начале сезона мощно стартовал и некоторое время лидировал в турнире Премьер-лиги. Надеждам поклонников столичной команды не было суждено сбыться.
После 18 туров «шпоры» добыли девять побед и шесть мирных исходов, которые принесли 33 очка, что уже на семь меньше, чем у лидера. В 2021 году «Хотспур» сыграли вничью с «Фулхэмом» (1:1) и дважды выиграли – у «Лидса» (3:0) и «Шеффилд Юнайтед» (3:1).
Действующий чемпион также потерял своё лидирующее положение и после 19 туров расположился на пятой строчке. В активе «красных» девять побед и семь мирных исходов, что соответствует 34 очкам. После домашней ничьей с «Манчестер Юнайтед» (0:0) гости на своём поле проиграли «Бёрнли» (0:1).
В составе гостей не выйдут на поле ван Дейк, Гомес, Жота и Кейта. У хозяев на лавке останутся Ло Селсо, Алли и Дэвис.
По составу я отдам предпочтение «Ливерпулю», у которого более мощный состав, хотя, если хозяева сумеют выключить лидеров, они будут иметь серьёзный шанс на успех.
Предполагаю, что нас ждёт игра на встречных курсах и без голов не обойдётся. В этой дуэли я поставлю на ничью, которая устроит соседей по таблице», — сказал Мостовой.
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