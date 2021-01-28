«Амур» — «Салават Юлаев»: прогноз Максима Лебедева на матч КХЛ

Хоккейный обозреватель Максим Лебедев дал прогноз на матч регулярного чемпионата КХЛ сезона-2020/2021 «Амур» — «Салават Юлаев».



Ставка: ничья за 3.91.



«Как самый дальневосточный клуб Континентальный лиги, да ещё вновь оставшийся в гордом одиночестве, «Амур» частенько играет с командами своего дивизиона по два домашних матча подряд. Графики могут быть разными: и через день, и подряд. И с командами уровня «Салавата» сценарии двухматчевых противостояний весьма похожи. Как правило, в первом матче «Амур» сильно не упирается, но зато во втором выпрыгивает из штанов и вгрызается в результат.



То есть во втором матче «Салавату» будет всяко тяжелее, чем в первом. А ему и в первой игре было нелегко. По сути, уфимцы отскочили от дальневосточников, а кто-то может даже сказать, что отползли, – и тоже не ошибётся.



Таким образом, наплевав с высокой вышли на всю статистику личных встреч (где, к слову, у юлаевцев отнюдь и не такое уж большое преимущество, всего-то раза в полтора), следует предположить как минимум ничью в основное время. Как максимум – домашнюю победу «Амура». Это будет, конечно, нагло, особенно с учётом того, что «Салават» сейчас ведёт битву за третье место в Восточной конференции и, кажется, проигрывает её разогнавшейся «Магнитке».



Да, правильнее будет ничья. Уже потом «Салават» домучается до второго очка — и «Амур» не останется без сатисфакции. И «Магнитка» далеко не убежит», — сказал Лебедев.

«Амур» — «Салават Юлаев». Прогноз: Метсола, Ларсен и Хартикайнен снова покорят Хабаровск Накануне «Амур» нанёс 46 бросков, но забросил всего одну шайбу.