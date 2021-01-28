«Сибирь» — «Трактор»: прогноз Максима Лебедева на матч КХЛ

Хоккейный обозреватель Максим Лебедев дал прогноз на матч регулярного чемпионата КХЛ сезона-2020/2021 «Сибирь» — «Трактор».



Ставка: победа «Трактора» в основное время за 2.50.



«В текущем сезоне соперники уже встречались дважды, и оба раза победили хозяева. Между прочим, в двух последних матчах предыдущего сезона тоже победили хозяева. И хотелось бы из этого продолжить красивую математическую зависимость, и она наверняка бы продолжилась, не заверши новосибирцы нынешний сезон сильно досрочно.



А раз сезон завершён, то в каждом из оставшихся матчей мы будем иметь весьма непредсказуемую и где-то даже экспериментальную «Сибирь». А когда ещё экспериментировать? Обычно такие эксперименты ни к чему хорошему не приводят, но изредка «падшая» команда в отдельно взятом матче, особенно против лидера, может и выпрыгнуть из штанов.



И опять мы возвращаемся к чистой математике. Объективно нынешней «Сибири» от нынешнего же чемпионата уже ничего не нужно. Но матч пройдёт в Новосибирске, а там болельщики такие, что мёртвая лошадь встанет и побежит забивать. Но, с другой стороны, и «Трактор» сейчас более или менее оклемался, былой стройности, как в начале сезона, ещё не видно, но мысль в игре определённо появилась и проявляется всё сильнее.



В таких условиях вынужден спрогнозировать тяжелейшую победу гостей. Естественно, с минимальнейшим преимуществом в счёте. Вполне возможно, в овертайме или даже серии послематчевых буллитов, но я бы всё-таки поставил на основное время», — сказал Лебедев.

«Сибирь» — «Трактор». Прогноз: Кравцов, Калинин и Бывальцев испортят статистику Сятери В 15 предыдущих матчах КХЛ «Трактор» забил как минимум дважды.