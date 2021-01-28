«Тоттенхэм» — «Ливерпуль»: прогноз Дмитрия Егорова на матч 20-го тура АПЛ

Известный журналист Дмитрий Егоров дал прогноз на матч АПЛ «Тоттенхэм» — «Ливерпуль».
Ставка: победа «Тоттенхэма» за 3.46.
«В предыдущей игре «Тоттенхэм» имел шансы, чтобы выиграть у «Ливерпуля», но проиграл 1:2. Тогда «Тоттенхэм» шёл на первом месте, и Клопп после игры гнал на Моуринью, что «Тоттенхэм» сидит весь матч у своих ворот, а «Ливерпуль» продолжает атаковать. А потом раз – «Ливерпуль» забивает в четырёх матчах АПЛ всего два мяча и сейчас вполне может выпасть из первой четвёрки. Вернее «Тоттенхэм» уже опережает «Ливерпуль» по потерянным очкам.
Команды переживают иногда взлёты и падения, так же как и тренеры в конкретных клубах переживают взлёты и падения. Система Клоппа существовала в течение примерно трёх лет, команда прогрессировала, а потом после пандемии начался спад. В «Тоттенхэме» всё наоборот – он идёт вверх. В итоге мы видим идущий вверх «Тоттенхэм» и падающий «Ливерпуль».
Исходя из этого, а также исходя из явного дисбаланса в «Ливерпуле», явной подстроенности других команд под стиль Клоппа, мы понимаем, что у «Тоттенхэма» преимущество. Команда Моуринью, заперев свои ворота в домашнем матче, получит хорошие шансы. Учитывая качество и класс таких футболистов, как Кейн и Сон, я думаю, что «Тоттенхэм» победит.
Моя ставка – победа «Тоттенхэма», которая неплохо оценивается», — сказал Егоров.
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