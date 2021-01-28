«Тоттенхэм» — «Ливерпуль»: прогноз Ильи Казакова на встречу АПЛ

Известный футбольный комментатор, телеведущий Илья Казаков дал прогноз на матч 20-го тура АПЛ сезона-2020/2021 «Тоттенхэм» — «Ливерпуль».
Ставка: победа «Ливерпуля» за 2.26.
«Крайне сложная игра для прогноза. У «Тоттенхэма» после двух поражений наметилась серия, в которой команда чередует ничьи и победы. «Ливерпуль» не может выиграть в пяти матчах подряд. Команда скатилась уже на четвёртое место в турнирной таблице.
Если говорить о противостоянии между этими командами, то «Ливерпуль» брал верх в шести последних матчах. Пусть команда Юргена Клоппа не выигрывала в пяти последних встречах, я бы предложил поставить на победу красных. Там коэффициент больше двух.
Пусть «Ливерпуль» в последних матчах не забил, я думаю, что в этой игре, с учётом всех обстоятельств, чёрная серия должна закончиться.
Также мне кажется, что игра будет низовой. Команда Юргена Клоппа в последних матчах стабильно показывает низовой футбол. Что касается «Тоттенхэма», то здесь с результативностью всё не очень уж хорошо, хотя Моуринью с товарищами в этом сезоне идёт увереннее, чем этого можно было бы ожидать», — сказал Казаков.
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