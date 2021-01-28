«Тоттенхэм» – «Ливерпуль»: ставка Артура Петросьяна на матч АПЛ

Футбольный журналист Артур Петросьян дал прогноз на матч 20-го тура АПЛ сезона-2020/2021 «Тоттенхэм» – «Ливерпуль».



Ставка: обе забьют за 1.62.



«Не очень понятно, почему коэффициент на победу «Ливерпуля» падает. Видимо, большие суммы ставятся на мерсисайдцев. Началось это падение примерно с матча «Тоттенхэма» на Кубок, где «шпоры» играли с «Уикомбом». Да, до 85-й минуты там сохранялся ничейный счёт, но «шпоры» играли в свой привычный футбол и не особо напрягались по понятным причинам, но всё равно в итоге победили, причём даже крупно. По идее, у «шпор» дела обстоят гораздо лучше, чем у «Ливерпуля» в последнее время, и должны были в обратную сторону происходить изменения коэффициентов.



В шести последних очных матчах «Ливерпуль» побеждал, включая мадридский финал Лиги чемпионов, независимо от того, кто возглавлял «Тоттенхэм». При Моуринью уже два раза «Ливерпуль» выиграл, оба раза в районе 70% «Ливерпуль» владел мячом, а в последнем матче на «Энфилде» месяц назад почти 75% владения было у «Ливерпуля». Казалось бы, встречаются два топ-клуба, но один владеет мячом аж в три раза больше.



Мне кажется, что сейчас немного по-другому будет складываться игра. Да, «Ливерпуль» всё равно будет владеть инициативой, но всё-таки «Тоттенхэм» понимает, в каком состоянии сейчас находится «Ливерпуль». Никогда он не был таким уязвимым при Клоппе. Скорее всего, это объясняется тем, что нет ван Дайка. После того как голландец травмировался, «Ливерпуль» не только потерял лучшего центрального защитника современности, но и потерял одного из лучших опорников – Фабиньо был вынужден переместиться в центр обороны. Да, бразилец здорово действует на позиции центрального защитника, но он не обладает всеми теми качествами, которыми обладает ван Дайк. Словом, «Ливерпуль» потерял в защите и в опорной зоне, поэтому в переходных фазах при потере мяча регулярно возникают проблемы, особенно когда «Ливерпуль» встречается с соперниками, которые умеют этим пользоваться, что мы нередко в последнее время замечали.



Мне кажется, что независимо от того, что будет говорить Моуринью на установке, игроки «Тоттенхэма» достаточно высокого уровня и они понимают, что «Ливерпуль» сейчас находится в нелучшем состоянии, поэтому они будут пытаться этим воспользоваться. Соответственно, хоть это и не на поверхности, но мне кажется, что обе команды забьют. У «Тоттенхэма» моменты всё равно будут, а «Ливерпуль» наконец-то забил после долгой паузы. Для нападающих это важный момент, когда такие неудачные серии заканчиваются. Уверенность у атакующей тройки будет выше, чем в последнее время, но и «Тоттенхэм» будет пользоваться проблемами «Ливерпуля». Поэтому первый мой вариант – обе забьют.



Второй вариант – кажется, что здесь велика вероятность ничейного исхода. Это матч на три результата, но думаю, что если во второй половине второго тайма будет сохранятся ничейный результат, то сильно рисковать не будет ни одна из команд.



Что касается статистики, то пока сложно о ней говорить, потому что коэффициенты на неё букмекеры пока не предлагают. Думаю, что будет примерно так же, как и в предыдущих играх, но владение будет не 75% у «Ливерпуля», а где-то в районе 65%. По ударам и угловым преимущество тоже будет за «Ливерпуль», — сказал Петросьян.

«Тоттенхэм» — «Ливерпуль». Прогноз: Жозе Моуринью сделает подарок «МЮ» и «Манчестер Сити» За девять выездов в чемпионате Англии мерсисайдцы добыли лишь две победы. Совсем не чемпионский показатель.