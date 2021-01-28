«Барыс» — «Нефтехимик»: прогноз Максима Лебедева на матч КХЛ в Кзаахстане

Хоккейный обозреватель Максим Лебедев дал прогноз на матч регулярного чемпионата КХЛ сезона-2020/2021 «Барыс» — «Нефтехимик».



Ставка: победа «Барыса» минимум в 2 шайбы за 1.75.



«Барыс» продолжает радовать и восхищать своими результатами нижегородских болельщиков. Ибо по всему выходило, что ещё до Нового года казахстанцы должны были пройти через «Торпедо», как нож сквозь масло, отжав нижегородцев на восьмое место в Восточной конференции. Но время идёт, матчи играются, а «Барыс», вернувшись в зону плей-офф и отыграв почти все «лишние» матчи, так и замер на восьмом месте, чему в Нижнем Новгороде несказанно рады.



Но и радости этой приходит конец. Потому что «автозаводцы» в этот день не играют, а «Барыс» принимает дома «Нефтехимик». Который в последнее время уже не выглядит лежащим без признаков жизни лицом вниз, но и слишком живым всё равно не является. Хотя бы настолько живым, чтобы в гостях оказать реальное сопротивление «Барысу», если, конечно, казахстанцы сами не накосячат столько, что хоть самосвалом вывози.



Но в последнее время таких косяков у «кошек» становится всё меньше, хоть они и имеют место. Но даже с ними «Нефтехимик» в солнечном Нур-Султане должен быть съеден, а косточки выплюнуты. Причём матч сам по себе вполне может оказаться обильным на голы: нижнекамцы сейчас почти всем предлагают открытый хоккей, хоть и почти ни с кем не могут в нем состязаться. Но завершать сезон под девизом «Помирать так с музыкой» тоже не самое плохое дело.



Домашняя победа «Барыса», конечно, в основное время, с преимуществом в две-три шайбы и с общим количеством заброшенных шайб, приближающимся к десятку. А может быть, даже его и превзошедшим», — сказал Лебедев.