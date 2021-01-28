«Автомобилист» — «Ак Барс»: прогноз Максима Лебедева на матч КХЛ в Екатеринбурге

Хоккейный обозреватель Максим Лебедев дал прогноз на матч регулярного чемпионата КХЛ сезона-2020/2021 «Автомобилист» — «Ак Барс».



Ставка: победа «Ак Барса» и меньше 6 шайб в матче за 3.14.



«Как показывает практика, первые психологические проблемы на фоне проигрышной серии начинают появляться после третьего-пятого поражения подряд. Причём чем выше команда находится в турнирной таблице, чем чаще побеждает, тем раньше получает психологией по голове, когда победы заканчиваются. В этом плане «Ак Барс» выглядит более уязвимым со своими двумя поражения, нежели «Автомобилист» со своими тремя. Екатеринбуржцы в нынешнем сезоне уже пережили серию из 10 поражений подряд и, если после этого не поубивали друг друга и не разбежались к чертовой матери, значит, научились превозмогать все тяготы и лишения хоккейной службы. С другой стороны, «Ак Барс» в текущем сезоне уже проходил через серию из трёх поражений подряд, и раз Квартальнов не повёл никого в овраг расстреливать, значит, «большие татары» тоже знают, как с этим бороться.



Но в любом случае получается так, что «Ак Барсу» победа в обсуждаемом матче нужна больше, чем «Автомобилисту» — именно с точки зрения психологии. А ещё потому, что после третьего поражения подряд казанцев почти наверняка в общей турнирной таблице обойдёт ЦСКА, и только этого сейчас «барсам» и не хватало.



Не будем забывать, что в нынешнем сезоне «Ак Барс» разобрался с «Автомобилистом» дважды и достаточно брутально, то есть всухую. Но оба раза это было в Казани. Полагаю, что и в солнечном Екатеринбурге «барсы» будут выглядеть помощнее и понапористее. И четвёртое поражение подряд «Автомобилисту» практически обеспечено, хоть уральцам к этому и не привыкать. Поэтому записывайте: гостевая победа «Ак Барса» в совершенно «низовом» матче, быть может, даже сухом, с минимальным преимуществом в счёте, но зато в основное время», — сказал Лебедев.

«Автомобилист» — «Ак Барс». Прогноз: Квартальнов с Зариповым помогут «Трактору» и «СЮ» В трёх предыдущих очных встречах уральцев и казанцев одна из команд выигрывала всухую.