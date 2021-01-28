«Тоттенхэм» — «Ливерпуль»: во сколько начало матча, где будет трансляция
28 января состоится матч 20-го тура чемпионата Англии «Тоттенхэм» — «Ливерпуль». Начало — в 23:00 мск. В прямом эфире встречу покажет «Okko Спорт».
Букмекеры отдают небольшое предпочтение гостям: поставить на победу мерсисайдцев в букмекерских конторах можно с коэффициентом 2.26. Успех лондонцев оценён экспертами в 3.40. А ставки на ничью принимаются за 3.75.
Букмекеры считают, что матч чемпионата Англии «Тоттенхэм» — «Ливерпуль» получится результативным: тотал больше 2.5 мяча идёт за 1.86, а тотал меньше 2.5 мяча — за 2.15. Если забьют хозяева, сыграет коэффициент 1.34. Гол гостей доступен в букмекерских конторах с коэффициентом 1.21.
Поставить на «обе забьют» предлагают за 1.68, на пенальти — за 2.70, на удаление — за 5.00.
Рекомендуем вам
- 28 января 2021
-
09:45
-
08:00
-
07:14
- 27 января 2021
-
22:06
-
19:00
-
18:30
-
18:00
-
17:30
-
17:00
-
16:30
-
16:00
-
15:30
-
15:00
-
14:30
-
14:00
-
13:30
-
13:00
-
12:30
-
12:00
-
11:30
-
11:17
-
11:00
-
10:00
- 26 января 2021
-
21:00
-
20:00
-
19:00
-
18:30
-
18:00
-
17:30
-
17:00
-
16:30
-
16:00
-
15:30
-
15:00
-
14:30
Партнерский контент
Рекомендуем вам