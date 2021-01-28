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«Тоттенхэм» — «Ливерпуль»: видеотрансляция матча, где покажут, когда начало матча

«Тоттенхэм» — «Ливерпуль»: видеотрансляция матча, где покажут, когда начало матча
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28 января состоится матч 20-го тура чемпионата Англии «Тоттенхэм» — «Ливерпуль». Начало игры — в 23:00 мск. В прямом эфире встречу покажет «Okko Спорт».

Букмекеры в своих прогнозах отдают небольшое предпочтение гостям: поставить на победу мерсисайдцев в букмекерских конторах можно с коэффициентом 2.26. Успех лондонцев оценён экспертами в 3.40. А ставки на ничью принимаются за 3.75.

Букмекеры считают, что матч чемпионата Англии «Тоттенхэм» — «Ливерпуль» получится результативным: тотал больше 2.5 мяча идёт за 1.86, а тотал меньше 2.5 мяча — за 2.15. Если забьют хозяева, сыграет коэффициент 1.34. Гол гостей доступен в букмекерских конторах с коэффициентом 1.21.

Поставить на «обе забьют» предлагают за 1.68, на пенальти — за 2.70, на удаление — за 5.00.

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