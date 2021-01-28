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«Тоттенхэм» — «Ливерпуль»: прогноз Алексея Андронова на матч чемпионата Англии

«Тоттенхэм» — «Ливерпуль»: прогноз Алексея Андронова на матч чемпионата Англии
Ставки / Прогнозы 0
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Популярный комментатор телеканала Viasat Алексей Андронов, специализирующийся на чемпионатах России, Германии, Испании и Англии, сделал прогноз на матч «Тоттенхэм» — «Ливерпуль» в 20-м туре английской Премьер-лиги сезона-2020/2021.

Ставка: минимум 3 мяча за 1.76.

«Матч, который может многое решить в АПЛ. Матч, который, естественно, представляет большой интерес сейчас, учитывая форму «Ливерпуля». Видимо, у по-настоящему больших команд всё-таки возникают проблемы с этим чудовищным календарём, который заставляет их играть через два дня на третий или через три на четвёртый. «Ливерпуль» под новый год просел. Сейчас надо как-то возвращаться к нормальной деятельности.

Мне кажется, игра с «Тоттенхэмом» достаточно неплоха для этого. Оборонительного футбола, на мой взгляд, мы здесь не увидим ни с одной, ни с другой стороны. Хотя для «Тоттенхэма» привычно играть в обороне, но здесь «Ливерпуль» такой, который можно ловить на контратаках. И «Тоттенхэм» к такому и готовится.

Так что я выбираю «тотал больше 2.5 мяча» за 1.76», — сказал Андронов.

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За девять выездов в чемпионате Англии мерсисайдцы добыли лишь две победы. Совсем не чемпионский показатель.
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