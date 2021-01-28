«Навалькарнеро» — «Гранада»: прогноз Александра Вишневского на матч Кубка Испании

Известный журналист Александр Вишневский дал прогноз на матч 1/8 финала Кубка Испании сезона-2020/2021 «Навалькарнеро» — «Гранада».



Ставка: победа «Гранады» и меньше 5 мячей в матче за 1.67.



«Навалькарнеро» — самый неожиданный среди участников 1/8 финала Кубка Короля. Команда из одноимённого пригорода Мадрида лишь летом перебралась из четвёртой лиги в третью, где является середняком. У «Навалькарнеро» 3 победы, 5 ничьих и 2 поражения с разницей мячей 12:11 по итогам 10 матчей. В Кубке Короля «Навалькарнеро» играл только на своём поле и последовательно обыграл «Бадахос» из третьей лиги (1:0), «Лас-Пальмас» из второй лиги (1:0) и «Эйбар» из Примеры (3:1, причём «Эйбар» открыл счёт).



Если «Навальекарнеро» привык играть дома, то «Гранада» вполне освоилась в гостях. Все три предыдущих кубковых выигрыша «Гранады» были в выездных матчах. А с учётом всех турниров игра в Навалькарнеро станет для «Гранады» четвёртой подряд гостевой. Мне кажется, что успешный участник еврокубков «Гранада» вряд ли станет ещё одной жертвой дерзкого «Навалькарнеро». К слову, название этой команды и её города переводится как «Морской баран». Поставлю на победу «Гранады» при тотале меньше 4.5 гола. А ещё больше – с учётом коэффициента – мне нравится ставка на то, что гости выиграют с разницей в один-два мяча», — сказал Вишневский.