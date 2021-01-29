«Динамо» Р – «Северсталь»: прогноз Максима Лебедева на матч КХЛ

Хоккейный обозреватель Максим Лебедев дал прогноз на матч регулярного чемпионата КХЛ сезона-2020/2021 «Динамо» Рига – «Северсталь».



Ставка: победа «Северстали» за 1.91.



«Потерпев четыре поражения в шести последних матчах, череповчане сами поставили себя пока ещё не в трудное, но весьма незавидное положение. В принципе они и раньше шли приблизительно в таком же графике, но при этом основные конкуренты – «Спартак» и «Витязь» — дурковали по полной и проигрывали ещё чаще. А когда и те и другие всё-таки взялись за ум, то постепенно подобрались и к «Северстали». И теперь в Западной конференции складывается ситуация, когда не две команды рубятся не на жизнь, а на смерть за одно место в плей-офф, а три команды воюют за два места. И одна из этих трёх команд, к сожалению, череповецкая.



Но тут календарь практически одаривает «Северсталь» шубой с барского плеча и даже не намекает, а напрямую говорит: мол, езжай и бери два очка, которые плохо лежат. И если сейчас северяне не возьмут в Риге эти самые два очка, то я буду первым считать, что команда Разина плей-офф не достойна.



Надеюсь, до такой хулы дело в итоге не дойдёт. Соперник не то что по зубам — в текущем сезоне «Северсталь» уже трижды перекусывала «краповых» надвое. Что может помешать сделать это в четвёртый раз, особенно когда очень нужно?



Поэтому без особых изысков планирую череповчанам гостевую победу с минимальным счётом, но при этом в основное время. По идее, можно было бы заложиться и на ничью со вторым очком для гостей, но это уже слишком тонкая настройка, «Северсталь» постарается её избежать. Но два очка из Риги увезти обязана», — сказал Лебедев.