«Тоттенхэм» — «Ливерпуль»: результат матча и сыгравшие коэффициенты букмекеров

В Лондоне на стадионе «Тоттенхэм Хотспур Стедиум» состоялся центральный матч 20-го тура английской Премьер-лиги «Тоттенхэм Хотспур» — «Ливерпуль». Встреча завершилась победой мерсисайдцев со счётом 3:1.



Счёт был открыт на четвёртой добавленной к первому тайму минуте. Садио Мане прошёл в штрафную, выполнил выверенный прострел вдоль ворот на Роберто Фирмино, и тот с пары метров переправил мяч в сетку.



На 47-й минуте гости забили свой второй гол. Садио Мане нанёс плотный удар с 20 метров в дальний угол, вратарь хозяев Уго Льорис в падении отразил его, однако первым на добивании оказался защитник «Ливерпуля» Трент Александер-Арнольд, который и поразил противоположный угол ударом в касание.



На 49-й минуте хозяева сократили отставание в счёте. Полузащитник «шпор» Пьер-Эмиль Хёйбьерг обработал мяч после передачи Стивена Бергвейна и отличным ударом из-за пределов штрафной отправил его в правый угол ворот, под самую штангу.



На 65-й минуте гости снова упрочили своё преимущество. Садио Мане воспользовался ошибкой защиты «шпор» и с убойной дистанции вколотил мяч в ворота.

Поставить на победу мерсисайдцев в букмекерских конторах можно было с коэффициентом 2.26: выигрыш с 1000 рублей составил бы 2260 рублей. Успех лондонцев оценивался в 3.40, ничья — в 3.75.



Тотал больше 2.5 мяча шёл за 1.86, «обе забьют» — за 1.68, а гол Садио Мане — за 2.60.