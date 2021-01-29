Экспресс с коэффициентом 8568.00 принёс клиенту «Фонбет» 8,6 млн рублей

Клиент букмекерской компании «Фонбет» смог поймать удачу за хвост! Он составил в лайве экспресс из четырёх матчей европейских футбольных чемпионатов:

победа «Атлетико» над «Валенсией» со счётом 3:1 — коэффициент 14.00,

ничья 1:1 в матче «Сельты» и «Эйбара» — коэффициент 6.00,

победа «Лацио» над «Сассуоло» со счётом 2:1 — коэффициент 8.50,

выездной успех «Сампдории» со счётом 2:0 в поединке против «Пармы» — коэффициент 12.00.

Итоговый коэффициент экспресса составил 8568.00. Игрок поставил на него 1000 рублей и угадал 4 точных счёта! Причём все исходы установились к середине 2-го тайма, и клиенту «Фонбет» пришлось понервничать, чтобы голов больше не случилось. Но всё зашло так, как нужно. На выплату игрок получил 8 568 000 рублей!