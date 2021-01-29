Члены СРО БК выплатили 1,3 млрд рублей целевых отчислений в 2020 году

СРО «Ассоциация букмекерских контор» (СРО БК) отчиталась о сумме обязательных целевых выплат в 2020 году. Общая сумма выплат со стороны 11 букмекеров из состава СРО составила более 1,3 млрд рублей. Это в два с лишним раза больше, чем за четыре квартала 2019 года (тогда сумма выплат составила 575,5 млн).



«Когда парламентарии говорят, что члены букмекерских СРО выплачивают недостаточно, им стоит просто посмотреть на эти данные, на достигнутый в 2020 прогресс в общих годовых выплатах на помощь отечественному спорту. Цифры говорят лучше любых слов», — прокомментировала серьёзное увеличение сумм на поддержку спорта со стороны легального букмекерства президент СРО БК Дарина Денисова.



Увеличение объёма целевых выплат произошло в год, когда разразившаяся пандемия коронавируса практически остановила все спортивные соревнования весной-летом 2020 года. А вместе с ними, по сути, парализовала деятельность букмекеров, объёмы ставок в которых из-за отсутствия событий упали до критических отметок.



«Тем не менее свои обязательства перед государством конторы из состава СРО БК в течение драматичного 2020 года выполняли в срок – даже несмотря на то что весь второй квартал линии БК были почти пусты и букмекеры несли катастрофические убытки», — подчеркнула Денисова.