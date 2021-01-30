«Барыс» — «Салават Юлаев»: прогноз Максима Лебедева на матч КХЛ в Казахстане

Хоккейный обозреватель Максим Лебедев дал прогноз на матч регулярного чемпионата КХЛ сезона-2020/2021 «Барыс» – «Салават Юлаев».

Ставка: победа «СЮ» за 2.11.

«Забрав на Дальнем Востоке все, что только можно было, и ободрав бедный, бессловесный «Амур» как липку, «Салават Юлаев» возвращается домой через солнечный Казахстан. Там его ждет едва ли не самая удивительная команда нынешнего сезона. Чем удивителен «Барыс»? Ну, например, тем, что команда выиграла пять из шести последних матчей, но при этом как была на восьмом месте Восточной конференции, так там и остается. Притом что седьмая команда этой же самой конференции – нижегородское «Торпедо» — спотыкается на обе ноги, больше проигрывает, чем выигрывает, но так и сохраняет за собой седьмую строчку.



Теперь вы понимаете, почему в грядущем матче за «Салават» в Нижнем Новгороде будут болеть не меньше, чем в Уфе. А может, даже и больше. Правда, вряд ли эта моральная поддержка как-то скажется на итоговом результате, но, в принципе, Уфа и сама должна решить все вопросы. Ведь два раза в этом сезоне уже решила, а в том единственном, где не решила, все-таки набрала одно очко.



И пусть «Барыс» нынче заметно прибавляет в каждой последующей игре, текущего потенциала у него, на мой испорченный взгляд, еще недостаточно для того, чтобы свернуть шею «Салавату». Причем «Салавату», даже возвращающемуся с Дальнего Востока и измученному красной икрой.



Поэтому лично я столблю на Башкортостан, причем даже на победу в основное время, пусть и с минимальным счетом».