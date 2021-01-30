«Бавария» — «Хоффенхайм»: прогноз Дмитрия Симонова на матч чемпионата Германии в Мюнхене

Известный спортивный журналист Дмитрий Симонов дал прогноз на матч 19-го тура Бундеслиги сезона-2020/2021 «Бавария» — «Хоффенхайм».



Ставка: победа «Баварии» и обе забьют за 1.87.



«Команды находятся в отличной форме. «Бавария» в двух последних матчах не только победила, что для лучшей команды мира норма, но и сумела два матча подряд сыграть на ноль, что мюнхенцам удавалось с большим трудом в этом сезоне, потому что они играли как-то расслабленно, расхлябанно. Видимо, был элемент звездной болезни, что, мол, вы забейте нам сколько сможете, а мы вам столько, сколько захотим. «Бавария» долго не могла держать свои ворота на замке, но в двух последних играх это получается – это прогресс для команды Флика в этом сезоне.



Что еще больше удивляет, так это «Хоффенхайм», который в трех последних матчах не пропускает и две последние игры выиграл со счетом 3:0. Это очень впечатляющий результат для команды, которая большую часть сезона шла ни шатко ни валко, а сейчас находится в своей лучшей форме в этом сезоне. Чего же ждать от этой встречи?



Как ни странно говорить это о двух командах, которые в последнее время не пропускают, я думаю, что обе забьют. Дело в том, что игры «Баварии» и «Хоффенхайма» все время получаются очень напряженными и очень результативными. Минимум в этих матчах забивается три мяча, поэтому можете задействовать в своих ставках тотал больше 2,5 или тотал больше 3,5. Если вспомнить две последние игры, то в первом круге этого сезона «Хоффенхайм» 4:1 разгромил «Баварию», а в предыдущем сезоне был счет 6:0 в пользу «Баварии». Но почти всегда игры очень напряженные, всегда «Хоффенхайм» доставляет проблемы «Баварии». Не сомневаюсь, что в этот раз будет так же. Думаю, что нулей на табло в этот раз не будет.



Предположу, что, несмотря на упорное противостояние «Хоффенхайма», «Бавария» дома одержит очередную победу. Делаю комбинированную ставку – победа «Баварии» и обе забьют. Вы также можете поэкспериментировать с различными верховыми тоталами или сделать более аккуратную ставку, что «Бавария» не проиграет, не исключал бы, что «Хоффенхайм» в нынешнем состоянии может доставить серьезные неприятности гранду немецкого и мирового футбола».