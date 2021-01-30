«Арсенал» — «Манчестер Юнайтед»: прогноз Александра Мостового на матч 21-го тура АПЛ

Экс-игрок «Спартака», испанской «Сельты» и сборной России Александр Мостовой дал прогноз на матч чемпионата Англии «Арсенал» — «Манчестер Юнайтед».



Ставка: ничья за 3.70.

«В 20 турах «Арсенал» записал на свой счет девять побед и три мирных исхода, что принесло 30 очков и 9-е место в турнирной таблице.



«Канониры» в минувшем сезоне выиграли Суперкубок и Кубок Англии, но в этом первенстве старт получился неудачным. В пяти последних матчах красно-белые сыграли просто блестяще и ни разу не проиграли. Следом за ничьей с «Кристал Пэлас» (0:0) хозяева одержали две виктории подряд – в матчах с «Ньюкаслом» (3:0) и «Саутгемптоном» (3:1).



«Манчестер Юнайтед» в 19 матчах одержал 12 побед и четырежды сыграл вничью. У «МЮ» 40 очков и второе место в турнирной таблице. После серии побед манкунианцы неожиданно проиграли на своем поле последнему «Шеффилд Юнайтед» (1:2).



В составе хозяев не выйдут на поле Мари, Обамеянг, Себальос, Смит-Роу и Тирни. У гостей в лазарете Уильямс, Рохо, Пеллистри и Джонс.



Встречаются лидеры и старые знакомые. Поражение в последнем туре в матче с аутсайдером лишило «Манчестер Юнайтед» первого места, но, вероятно, это следствие недооценки соперника. «Арсенал» набрал обороты, но потеря капитана может негативно сказаться на итоге противостояния.



Не вижу явного фаворита в этом матче и отдам предпочтение такому варианту, как ничья, на что и предлагаю заиграть ставку с хорошим коэффициентом».