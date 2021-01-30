«Реал» Мадрид — «Леванте»: прогноз Максима Калиниченко на матч чемпионата Испании

Бывший полузащитник «Спартака» и сборной Украины Максим Калиниченко дал прогноз на матч испанской Примеры «Реал» Мадрид — «Леванте».



Ставка: победа «Реала» + тотал больше 3.5 мяча за 2.50.



«У «Реала» в Ла Лиге всё не так плохо. Конечно, отставание от «Атлетико» уже приличное – семь очков. Однако на втором месте команда Зидана пока смогла закрепиться. Очень близко подобралась к ней «Барселона» и, в общем-то, думаю, будут они выяснять до последнего, кто займет строчку выше.



«Реал» уже давно не проигрывал в домашнем чемпионате. Сейчас он, правда, зачастил с ничьими. Их у него было две в последних пяти встречах. В остальных турах он выиграл. Хотя вызывают вопросы те матчи, в которых мадридцы недавно сыграли вничью. Это были игры с «Осасуной» (0:0) и «Эльче» (1:1). Соперник «Реала» в этом туре, «Леванте», превосходит эти клубы по силам.



Однако это мы смотрели на «Реал» только в Примере. Если брать все турниры, то там у команды Зидана большие проблемы. Выбыла она сразу из двух испанских кубков за короткое время. После неожиданного поражения от «Атлетика» в Суперкубке последовал еще более неожиданный проигрыш от «Альякояно», который даже в Ла Лиге не выступает. В обеих встречах «Реал» проиграл со счетом 1:2 и выглядел очень неуверенно.



«Леванте» на фоне таких проблем «Реала» выглядит довольно неплохо. Он не проигрывает уже шесть матчей подряд во всех турнирах. В кубках он также встречался с командами из Примеры и ниже. Но в них он, в отличие от «Реала», все-таки смог выиграть.



В Примере у «Леванте» дела сейчас идут тоже намного лучше, чем были в начале сезона. Из зоны вылета команда смогла забраться уже на 12-е месте. Причем от трех команд выше он отстает только на одно очко. Победа и удачное стечение обстоятельств могут забросить «Леванте» еще выше в таблице.



Однако с уверенностью говорить о победе «Леванте» в этой игре, конечно же, нельзя. «Реал» хоть и проиграл два раза в кубках слабым командам, но все равно является топовым клубом. Более того, такие обидные поражения должны были разозлить мадридцев. На разгром «Леванте» их еще и подталкивает турнирное положение. Им нужно догонять «Атлетико» и не уступать позицию «Барселоне».



Верю, что «Реал» выдаст очень хороший матч. Предлагаю поставить на его победу, а также на тотал голов в игре больше 3.5. Думаю, нас ждет зрелищный матч, как минимум, от одной команды».