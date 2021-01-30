«Спартак» — СКА: прогноз Максима Лебедева на матч КХЛ

Хоккейный обозреватель Максим Лебедев дал прогноз на матч регулярного чемпионата КХЛ сезона-2020/2021 «Спартак» — СКА.

Ставка: ничья за 4.14.

«Ну вот и доигрались красно-белые до ситуации, лучше всего описываемой поговоркой «хоть сам ложись»! Теперь у них столько же очков, сколько и у «Витязя», и игр проведено столько же, но все равно они уступают подольчанам «по косвенным уликам», то есть по дополнительным показателям.



Более того, с сегодняшнего дня «Витязь» оказывается в несколько более выигрышном положении. Он будет играть после красно-белых, уже зная спартаковский результат. Скажем, свой следующий матч «витязи» проведут 31 января, то есть через сутки после «Спартака». И играть подмосковным хоккеистам придется с минским «Динамо», а не со СКА.



Вот и получается со всех сторон, что «Спартак» уже вывели в чистое поле и приставили лбом к стенке. Теперь посмотрим, как красно-белые будут извиваться в такой неестественной позиции. Деваться им некуда, со СКА надо рвать на себе не только филейную часть, но и предметы верхнего и нижнего гардероба. Думаете, получится?



Лично мне кажется, что хоть что-то на этот раз «Спартак» с питерцев поимеет. Два очка – это, конечно, будет для красно-белых слишком жирно, а вот одно – в самый раз. Поэтому я вангую душераздирающую ничью в основное время, по завершении которой армейцы заберут второе очко, но при этом позволят красно-белым хоть на какое-то время попасть в зону плей-офф».