«Вильярреал» — «Реал Сосьедад»: прогноз Александра Вишневского на матч Примеры

Журналист Александр Вишневский дал прогноз на матч 21-го тура Примеры сезона-2020/2021 «Вильярреал» — «Реал Сосьедад».

Ставка: «Вильярреал» не проиграет + тотал меньше 3.5 мяча за 1.77.

«Обе команды обычно воспринимаются как атакующие и много забивающие. Но в этот раз я не стал бы тут ждать повышенного количества голов. «Вильярреал» в последнее время стал куда менее эффективен в атаке, и лучшее тому свидетельство – лишь один забитый мяч в двух последних матчах против «Жироны» из Сегунды и «Уэски», замыкающей турнирную таблицу Примеры. Снижение результативности «Вильярреала» связано с травмами лучшего бомбардира команды Жерара Морено и нигерийского форварда Самюэля Чуквезе.



А у «Реала Сосьедад» травмирован плеймейкер Давид Сильва. Вдобавок баски провели в середине недели 120-минутный кубковый матч против «Бетиса», плюс там еще и пришлось играть вдесятером после удаления Ильярраменди. И пусть в Кубке при дополнительном времени можно делать шесть замен, но все же пятеро футболистов «Реала Сосьедад» провели по 120 минут на поле, да и вообще игра вдесятером требует куда большего расхода сил. «Вильярреал» же в Кубке в энергосберегающем режиме спокойненько выиграл 1:0 у «Жироны».



Поэтому мне кажется, что вряд ли тут будет много голов и вряд ли «Вильяреал» на своем поле уступит. Ставлю на то, что «Вильярреал» не проиграет при тотале меньше 3.5 гола».