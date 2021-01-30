«Эйбар» — «Севилья»: прогноз Александра Вишневского на матч чемпионата Испании

Журналист Александр Вишневский дал прогноз на матч 21-го тура Примеры сезона-2020/2021 «Эйбар» — «Севилья».
Ставка: «Севилья» не проиграет + тотал больше 1.5 мяча за 1.86, 2:1 в пользу «Севильи» за 2.10.
«У «Севильи» сейчас лучшая победная серия за весь сезон. Команда Хулена Лопетеги выиграла четыре матча подряд, причем две последние победы с одинаковым счетом (3:0) были очень уверенными. При разгроме «Кадиса» марокканский форвард «Севильи» Эн-Несери оформил хет-трик к 62-й минуте, а «Валенсия» увидела на табло «Рамон Санчес Писухана» тот же счет 3:0 и вовсе к 38-й минуте.
«Эйбар», напротив, в четырех последних матчах не выиграл ни разу. «Оружейники» опозорились в Кубке Короля, проиграв 1:3 команде «Навалькарнеро» из третьей лиги, проиграли валенсийскому «Леванте» (1:2) и мадридскому «Атлетико» (1:2) и в последнем матче сыграли 1:1 в Виго. Бросается в глаза, что даже в неудачных матчах «Эйбар» постоянно забивает. А шансы басков забить в ворота «Севильи» увеличиваются благодаря тому, что ведущий защитник «Севильи» Диего Карлос сидит дома с коронавирусом, еще один защитник Эскудеро травмирован, да и участие в игре латераля Хесуса Наваса под вопросом.
Мне кажется, «Эйбар» дома сможет забить «Севилье». Но здорово выглядящая в атаке «Севилье» наверняка забьет еще больше. Мне тут нравится ставка на то, что «Севилья» не проиграет при тотале больше 1.5 гола за коэффициент 1.86. Поставлю также с высоким коэффициентом на конкретный счет – 2:1 в пользу «Севильи».
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