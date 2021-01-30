«Арсенал» — «МЮ»: прогноз рэпера Сявы на матч 21-го тура АПЛ в Лондоне

Рэпер Сява дал прогноз на матч английской Премьер-лиги «Арсенал» — «Манчестер Юнайтед».
Ставка: победа «Арсенала» с нулевой форой за 2.15.
«В выходные нас ожидает много крутых матчей. Меня заинтересовала встреча чемпионата Англии «Арсенал» — «Манчестер Юнайтед». На «канониров» было сложно смотреть без слез в первой части сезона, но сейчас они постепенно выползают из ямы.
Банда Микеля Артеты показательно прибила «Саутгемптон» в прошлом туре и в бодром настроении готовилась к очередному туру. «Манчестер Юнайтед» таким счастьем похвастаться не может. Братва Уле-Гуннар Сульшера села в лужу в домашнем матче с «Шеффилд Юнайтед» и откатилась на второе место в турнирной таблице.
Букмекеры в этом матче отдают предпочтение «МЮ», но, думаю, «канонирам» вполне по силам настрелять принципиальному сопернику на своей поляне. Ставлю на победу «Арсенала» с форой (0)».
- 30 января 2021
-
15:00
-
14:45
-
14:30
-
14:00
-
13:30
-
13:15
-
13:00
-
12:30
-
12:15
-
12:00
-
11:30
-
11:00
-
10:45
-
10:30
-
10:00
-
09:30
-
09:15
-
09:00
-
08:30
-
08:00
- 29 января 2021
-
19:00
-
18:30
-
18:00
-
17:00
-
16:00
-
15:00
-
14:00
-
13:00
-
12:00
-
11:00
-
10:10
-
10:00
-
08:26
- 28 января 2021
-
21:45
-
20:00