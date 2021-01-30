Матч-центр Новости Видео Таблица переходов РПЛ Билеты Рейтинг букмекеров Обучение ставкам
Показать ещё Все новости
Все новости
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная / Ставки / Новости /

«Арсенал» — «МЮ»: прогноз рэпера Сявы на матч 21-го тура АПЛ в Лондоне

«Арсенал» — «МЮ»: прогноз рэпера Сявы на матч 21-го тура АПЛ в Лондоне
Ставки / Прогнозы 0
Аудио-версия:

Рэпер Сява дал прогноз на матч английской Премьер-лиги «Арсенал» — «Манчестер Юнайтед».

Ставка: победа «Арсенала» с нулевой форой за 2.15.

«В выходные нас ожидает много крутых матчей. Меня заинтересовала встреча чемпионата Англии «Арсенал» — «Манчестер Юнайтед». На «канониров» было сложно смотреть без слез в первой части сезона, но сейчас они постепенно выползают из ямы.

Банда Микеля Артеты показательно прибила «Саутгемптон» в прошлом туре и в бодром настроении готовилась к очередному туру. «Манчестер Юнайтед» таким счастьем похвастаться не может. Братва Уле-Гуннар Сульшера села в лужу в домашнем матче с «Шеффилд Юнайтед» и откатилась на второе место в турнирной таблице.

Букмекеры в этом матче отдают предпочтение «МЮ», но, думаю, «канонирам» вполне по силам настрелять принципиальному сопернику на своей поляне. Ставлю на победу «Арсенала» с форой (0)».

Комментарии (0)
Рекомендуем вам
Новости. Ставки
Все новости RSS
Партнерский контент
Рекомендуем вам
© championat.com 2000–2021