«РБ Лейпциг» — «Байер»: прогноз Алексея Андронова на матч 19-го тура чемпионата Германии

Комментатор Алексей Андронов сделал прогноз на матч «РБ Лейпциг» — «Байер».
Ставка: ИТБ 1.5 гола «РБ Лейпциг» за 1.78.
«РБ Лейпциг» — «Байер» — очень интересный матч в эти выходные в Бундеслиге, матч команд из лидирующей группы.
Сейчас за спиной «Баварии» образовалось достаточно большая компания команд, которая все пытается определить, кто из них за что будет бороться и на что претендовать. Мне кажется, «Лейпциг» более солиден с точки зрения постановки игры, а «Байер» постоянно страдает от того, что в важных матчах у него постоянно случаются какие-то проблемы и провалы, отсутствие концентрации. Словом, он никак не может реализовать себя на 100 процентов. Думаю, в игре с «Лейпцигом», который большой опыт получил в Лиге чемпионов прошлого и нынешнего сезона, это скажется.
Предложу две ставки. Во-первых, индивидуальный тотал больше 1.5 за коэффициент 1.78. Можно также поставить на победу «Лейпцига» и тотал больше (1.5). Здесь уже коэффициент 2.05. Выбирайте, что вам больше нравится".
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