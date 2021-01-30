«РБ Лейпциг» — «Байер»: прогноз Романа Нагучева на матч 19-го тура Бундеслиги

Комментатор Роман Нагучев дал прогноз на матч 19-го тура Бундеслиги сезона-2020/2021 «РБ Лейпциг» – «Байер».

Ставка: тотал больше 3 мяча за 2.05.

«У «Лейпцига» и «Байера» редко когда можно найти матчи, которые выбиваются из общего ряда, которые становятся легендами или что-то в этом духе, потому что долгое время «Байер» не боролся за высокие места, а «Лейпциг» никогда ничего не выигрывал. Только проиграл финал Кубка Германии. У «Байера» более легендарная история потерь, но у них все же есть два трофея, правда, они были давно.



Сейчас обе команды бьются за трофей, так как «Бавария» пока еще не слишком далеко убежала. Но так уж выходит, что когда «Баварии» достаются команды послабее, то другие топы играют друг против друга, как это было в прошлом туре – все проиграли, кроме «Баварии», которая выиграла у «Шальке». «Лейпциг» и «Байер» проиграли, и теперь им нужно исправляться, но у них очень похожие проблемы – команды играют в атакующий футбол, но при этом им очень сложно забить даже командам вроде «Майнца».



Трудности в обороне, не очень организованная игра в середине поля, в первую очередь у «Байера», и очень высококлассные фланговые игроки сделают все для того, чтобы забить. Тотал больше 3 для такого матча за коэффициент 2,05, по-моему, отличный коэффициент. «Байер» два раза подряд не проигрывает, тем более не проигрывает без забитых мячей, поэтому точно забьет. «Лейпциг» в принципе много забивает, а «Байер» — команда не с такой обороной, чтобы ей не забить.



Можно брать вариант «обе забьют», но мне больше нравится тотал больше 3, потому что три гола для Бундеслиги — обычное дело, а для матча «Лейпцига» и «Байера» тоже. Мой прогноз – тотал больше 3».