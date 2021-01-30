«Реал» — «Леванте»: во сколько начало матча, где будет трансляция, какой канал
30 января состоится матч 21-го тура чемпионата Испании «Реал Мадрид» — «Леванте». Начало — в 18:15 мск. В прямом эфире встречу покажут телеканалы Матч ТВ»и Матч! Футбол 1.
Эксперты считают фаворитом хозяев: сделать ставку на победу «Реала» в букмекерских конторах можно с коэффициентом 1.35. Успех «Леванте» оценён букмекерами коэффициентом 8.40.
Букмекеры уверены, что матч чемпионата Испании «Реал» — «Леванте» 30 января получится результативным: тотал больше 2.5 мяча оценён коэффициентом 1.41, тотал меньше 2.5 мяча идёт за 2.90. Поставить на ничью в букмекерских конторах можно с коэффициентом 5.80. Если обе команды забьют, сыграет ставка 1.69.
Ставки на пенальти принимаются за 2.50, на удаление — за 4.50.
«Реал» — «Леванте». Прогноз: Зидан, Азар и Бензема оставят «Барселону» на третьем месте
Мадридцы часто испытывают трудности в матчах с «Леванте», но сейчас они должны быть свежее.
Рекомендуем вам
- 30 января 2021
-
10:30
-
10:00
-
09:30
-
09:15
-
09:00
-
08:30
-
08:00
- 29 января 2021
-
19:00
-
18:30
-
18:00
-
17:00
-
16:00
-
15:00
-
14:00
-
13:00
-
12:00
-
11:00
-
10:10
-
10:00
-
08:26
- 28 января 2021
-
21:45
-
20:00
-
19:00
-
18:30
-
18:00
-
17:30
-
17:00
-
16:00
-
15:30
-
15:00
-
14:45
-
14:00
-
13:30
-
13:00
-
12:30
Партнерский контент
Рекомендуем вам