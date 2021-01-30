«Реал» — «Леванте»: во сколько начало матча, где будет трансляция, какой канал

30 января состоится матч 21-го тура чемпионата Испании «Реал Мадрид» — «Леванте». Начало — в 18:15 мск. В прямом эфире встречу покажут телеканалы Матч ТВ»и Матч! Футбол 1.

Эксперты считают фаворитом хозяев: сделать ставку на победу «Реала» в букмекерских конторах можно с коэффициентом 1.35. Успех «Леванте» оценён букмекерами коэффициентом 8.40.



Букмекеры уверены, что матч чемпионата Испании «Реал» — «Леванте» 30 января получится результативным: тотал больше 2.5 мяча оценён коэффициентом 1.41, тотал меньше 2.5 мяча идёт за 2.90. Поставить на ничью в букмекерских конторах можно с коэффициентом 5.80. Если обе команды забьют, сыграет ставка 1.69.

Ставки на пенальти принимаются за 2.50, на удаление — за 4.50.