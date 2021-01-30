«Арсенал» — «МЮ»: во сколько начало, где будет трансляция матча АПЛ

30 января состоится матч 21-го тура чемпионата Англии «Арсенал» — «Манчестер Юнайтед» Начало — в 20:30 мск. В прямом эфире встречу покажет Okko Спорт.

Букмекеры не могут выделить фаворита. Поставить на победу лондонцев в букмекерских конторах можно с коэффициентом 3.00. Успех манкунианцев оценён экспертами в 2.58. А ставки на ничью принимаются за 3.56.



Букмекеры считают, что матч чемпионата Англии «Арсенал» — «Манчестер Юнайтед» получится результативным: тотал больше 2.5 мяча идёт за 1.89, а тотал меньше 2.5 мяча — за 2.11. Если забьют хозяева, сыграет коэффициент 1.30. Гол гостей доступен в букмекерских конторах с коэффициентом 1.25.

Поставить на «обе забьют» можно за 1.71, на пенальти — за 2.70, а на удаление — за 5.00.