«Бавария» — «Хоффенхайм»: во сколько начало матча, где будет трансляция, на каком канале

30 января состоится матч 19-го тура чемпионата Германии «Бавария» — «Хоффенхайм». Начало — в 17:30 мск. В прямом эфире встречу покажет телеканал Матч! Футбол 3.

Букмекеры считают фаворитом хозяев: поставить на победу «Баварии» в букмекерских конторах можно с коэффициентом 1.27. Успех «Хоффенхайма» оценён букмекерами коэффициентом 12.0. Ставки на ничью принимаются с коэффициентом 7.60.



Букмекеры считают, что матч чемпионата Германии «Бавария» — «Хоффенхайм» 30 января получится результативным: тотал больше 2.5 мяча идёт за 1.20, а тотал меньше 2.5 мяча — за 4.60. Если забьют хозяева, сыграет коэффициент 1.01. Гол гостей доступен в букмекерских конторах с коэффициентом 1.44. Поставить на «обе забьют» предлагают за 1.48.