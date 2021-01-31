«Брайтон» — «Тоттенхэм»: прогноз Ильи Казакова на матч 21-го тура чемпионата Англии

Известный футбольный комментатор, телеведущий Илья Казаков дал прогноз на матч 21-го тура АПЛ сезона-2020/2021 «Брайтон» — «Тоттенхэм».

Ставка: «Брайтон» не проиграет за 1.61.

«Выберу вариант «Брайтон» не проиграет. Дело в том, что «чайки» вообще играют достаточно упрямо на своем поле с любым соперником. К тому же мы видели, как «Тоттенхэм» проиграл разгромно и основательно «Ливерпулю», потратив много сил. У «Брайтона» времени на восстановление было гораздо больше. Мне кажется, этот фактор нельзя не учитывать. В любом случае, «Тоттенхэму» с «Брайтоном» будет нелегко.



Если посмотреть результативность команд, когда дело доходит до матчей «Тоттенхэма» на поле «Брайтона», то примерно поровну распределяются голы в последнее время. Это говорит о том, что игра будет плотной, напряженной.



Практически уверен, что «Брайтон» в этом матче не проиграет, а как закончится матч, узнаем совсем скоро».