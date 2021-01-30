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«Болонья» — «Милан»: во сколько начало, где будет трансляция матча, смотреть онлайн

«Болонья» — «Милан»: во сколько начало, где будет трансляция матча, смотреть онлайн
Ставки / Прогнозы 0

30 января состоится матч 20-го тура чемпионата Италии «Болонья» — «Милан». Начало — в 17:00 мск. В прямом эфире встречу покажет телеканал Матч! Футбол 2.

Букмекеры считают фаворитом гостей: поставить на победу «Милана» в букмекерских конторах можно с коэффициентом 1.90. Успех хозяев оценён экспертами в 4.24. А ставки на ничью принимаются за 3.94.

Букмекеры считают, что матч Кубка Италии «Болонья» — «Милан» получится результативным: тотал больше 2.5 мяча идёт за 1.76, а тотал меньше 2.5 мяча — за 2.14. Если забьют хозяева, сыграет коэффициент 1.40. Гол гостей доступен в букмекерских конторах с коэффициентом 1.14.

Поставить на «обе забьют» можно за 1.70, на пенальти — за 2.48, на удаление — за 3.80.

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