«Эвертон» — «Ньюкасл»: прогноз Артура Петросьяна на матч чемпионата Англии в Ливерпуле

Футбольный журналист Артур Петросьян дал прогноз на матч 21-го тура АПЛ сезона-2020/2021 «Эвертон» – «Ньюкасл».
Ставка: «Эвертон» не проиграет + обе забьют за 2.36.
«Ньюкасл» потерпел уже шестое поражение подряд в матче с «Лидсом». Но «сороки» на этот раз выглядели далеко не безнадежно. Показалось, что дела у команды налаживаются. Двадцать два нанесенных удара – это даже в матче с «Лидсом» прилично. Да и в целом северяне хорошо двигались.
У «Эвертона» ничья в матче с «Лестером», но вряд ли Карло Анчелотти доволен качеством игры своей команды. Во всех компонентах она выглядела хуже соперника и действовала не слишком убедительно. А ключевая ошибка Пикфорда дала понять, что и с последним рубежом у «ирисок» не все так, как хотелось бы.
Все здесь ожидают легкой победы «Эвертона», а мне кажется, что как минимум помучиться хозяевам придется. Предположу, что «ириски» не проиграют, но при этом обе команды забьют".
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