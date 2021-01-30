«Манчестер Сити» — «Шеффилд»: прогноз Егора Титова на матч 21-го тура АПЛ

Экс-капитан «Спартака» и сборной России по футболу Егор Титов сделал прогноз на матч «Манчестер Сити» — «Шеффилд Юнайтед».

Ставка: победа «Ман Сити» с форой (-2.5) за 2.21.

«Сити» великолепную форму набрал к январю. Замечательно выглядит команда Гвардиолы. Не всегда она уничтожает соперников, как это было в прошлых сезонах, но пропускает чрезвычайно мало, а свои 2 мяча организовывает запросто, иногда больше. 11 побед подряд во всех турнирах. А не проигрывает «Сити» с 21 ноября 2020 года. Тогда «Тоттенхэму» в гостях уступили. При этом команда пережила уже вспышку коронавируса, многие переболели. На качестве футбола это не сказалось.



В последних 7 матчах «Манчестер Сити» пропустил только один мяч, да и то в Кубке. Забить «Сити» чрезвычайно сложно — забирают мяч и не дают шансов сопернику.



«Шеффилд» на последнем месте. Но мы были шокированы победой в матче с «Манчестер Юнайтед» на этой неделе, причем на выезде. Это всего второй успех «Шеффилда» в сезоне. Да, он последний, но будет еще бороться. В последних 5 матчах — 4 победы, включая кубковые встречи. Но матч с «МЮ» точно выжал много сил из «Шеффилда». Сыграть так же самоотверженно еще с одним грандом вряд ли получится. Силы и эмоции ушли.



Считаю, «Сити» преимущество в классе реализует и, как удав, постепенно задушит соперника. Ставлю на победу «Ман Сити» с форой (-2.5)".