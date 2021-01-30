«Реал» — «Леванте»: прогноз Никиты Ковальчука на матч чемпионата Испании

Блогер Никита Ковальчук сделал прогноз на матч 21-го тура Примеры сезона-2020/2021 «Реал Мадрид» — «Леванте».
Ставка: победа «Реала» всухую за 2.56.
«Будем называть вещи своими именами – у мадридского «Реала» серьезный кризис. Дело не в Зидане, игре или результатах, а в отношениях внутри клуба, потому что, как правильно говорил великий и ужасный Йохан Кройф, 80 процентов проблем топ-клуба находятся за пределами футбольного поля. Именно эти 80 процентов сейчас влияют на игру мадридского «Реала» значительно сильнее, чем проблемы встраивания в игру Азара, уверенности в себе Рамоса, который, вроде как, уходит в «ПСЖ», и испанцы уверены, что это произойдет летом, отсутствие альтернативы Рамосу, отсутствие правого защитника, т.к. у Карвахаля большие проблемы, отсутствие прогресса у Родриго и Винисиуса, уход Эдегора в «Арсенал» и так далее.
Все этого говорит о том, что в ближайшее время, особенно если отталкиваться от последних матчей, мадридский «Реал» и Зидан, удаленно или присутствуя у поля, будет ставить на старую гвардию, потому что пока «Реал» может обыгрывать только ими. Надо будет отталкиваться от состава, но, думаю, мадридский «Реал» выиграет, не пропустит и минимум один гол забьет во втором тайме».
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