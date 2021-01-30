«Ман Сити» — «Шеффилд»: прогноз Артура Петросьяна на матч 21-го тура чемпионата Англии

Футбольный журналист Артур Петросьян дал прогноз на матч 21-го тура АПЛ сезона-2020/2021 «Манчестер Сити» – «Шеффилд Юнайтед».

Ставка: победа «Шеффилда» с форой (+2.5) за 1.74, ИТБ 8 угловых «Ман Сити» за 1.88.

У «Ман Сити» уже одиннадцать побед подряд. У команды многое стало получаться, и ее игра стала больше походить на игру того «Сити», к которому мы привыкли. «Вест Бромвич» вообще никакого сопротивления во вторник не оказал, безропотно сдавшись на милость победителя.



«Шеффилд Юнайтед» — все-таки команда посерьезнее, и такое вряд ли себе позволит. Пусть она и по-прежнему замыкает турнирную таблицу, но четыре победы в пяти последних матчах говорят сами за себя. В среду же команда Криса Уайлдера опустила с небес на землю «МЮ», выиграв на «Олд Траффорд».



Думаю, «Юнайтед» сыграет максимально строго и организованно, а для «Сити» главным будет просто выиграть, а не бить рекорды результативности".