«Арсенал» — «Манчестер Юнайтед»: прогноз Артура Петросьяна на матч 21-го тура АПЛ

Футбольный журналист Артур Петросьян дал прогноз на матч 21-го тура АПЛ сезона-2020/2021 «Арсенал» – «Манчестер Юнайтед».
Ставка: «Арсенал» не проиграет и обе забьют за 2.43.
«Если не считать проигрыша в матче с «Саутгемптоном» на Кубок, которым Артета, на удивление, решил пожертвовать, у «канониров» в последнее время неплохо с игрой. Пять побед в последних шести турах у лондонцев, причем в последнем они обыграли тот же «Саутгемптон» (3:1), играя без Обамеянга. Команда смотрелась резво и легко, хорошо двигалась, много создавала. В общем, произвела приятное впечатление.
«МЮ» разочаровал в матче с «Шеффилд Юнайтед». Манкунианцы не просто проиграли на «Олд Траффорд» замыкающей турнирную таблицу команде, но и выглядели при этом достаточно посредственно -– безынициативно, сумбурно и несколько лениво. Возможно, дело было в настрое или игроки слишком переоценили свои силы после победы в кубковом матче с «Ливерпулем».
Мне кажется, встреча должна получиться интересной. Хозяева будут больше держать мяч, гости — контратаковать. Скорее всего, преуспеют в завершающих стадиях атак те и другие, а к победе ближе будут «канониры».
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