«Вест Хэм» — «Ливерпуль»: прогноз Ильи Казакова на матч 21-го тура АПЛ в Лондоне

Известный футбольный комментатор, телеведущий Илья Казаков дал прогноз на матч 21-го тура АПЛ сезона-2020/2021 «Вест Хэм» — «Ливерпуль».

Ставка: обе забьют за 1.50.

«Ливерпуль» отвел душу на «Тоттенхэме». «Ливерпуль» к этому матчу не подходит в статусе фаворита. Очень нестабильна команда Юргена Клоппа.



Ну и «Вест Хэм» в этом сезоне играет лучше большинства лондонских клубов. Сейчас команда на ходу, в отличной форме. Она в полном порядке.



Пусть исторически «Ливерпуль» чаще выигрывал в этом противостоянии на выезде, думаю, надо ставить на гол «Вест Хэма».



Семь последних матчей этих соперников из десяти получились верховыми. Практически в таком же количестве встреч оба клуба забивали. В среднем около одного гола в последних матчах «Вест Хэм» «Ливерпулю» в Лондоне забивает. Думаю, так же будет и сейчас".