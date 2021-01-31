«Челси» — «Бёрнли»: прогноз Александра Мостового на матч 21-го тура чемпионата Англии

Экс-игрок «Спартака», испанской «Сельты» и сборной России Александр Мостовой дал прогноз на матч чемпионата Англии «Челси» — «Бёрнли».



Ставка: победа «Челси» с форой (-1.5) за 2.04.

«Если в Лиге чемпионов «Челси» выступил просто блестяще, опережая в группе «Севилью», «Краснодар» и «Ренн», то в чемпионате Англии столичный клуб провалил старт и теперь может претендовать разве что на выход в Лигу Европы.



В 20 турах у синих восемь побед и шесть ничьих, которые принесли 30 очков и восьмое место. Такой итог соревнований никак не устроил Абрамовича, он уволил Лэмпарда и назначил на пост коуча Томаса Тухеля.



«Бёрнли» проводит один из лучших сезонов в высшей лиги Англии. Из 19 матчей гости сумели выиграть шесть, причем в двух последних обыграли «Ливерпуль» (1:0) и «Астон Виллу» (3:2). Что примечательно, 15-е место команда получила, забив в ворота противников всего 13 мячей.



В составе хозяев все игроки здоровы. У гостей не смогут сыграть Барнс, Браунхилл и Тэйлор.



У команд очень плотный график, и две победы подряд у гостей вряд ли будет иметь повторение в этом матче. В «Челси» серьезный запас игроков, команда на класс выше, к тому же новый тренер станет хорошей мотивацией.



Жду уверенной победы «пенсионеров», причем, скорее всего, она будет сухая. Моя ставка – победа «Челси» с форой (-1.5) за 2.04».