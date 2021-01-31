«Аталанта» — «Лацио»: во сколько начало матча, где будет трансляция
31 января состоится матч 20-го тура чемпионата Италии «Аталанта» — «Лацио». Начало матча — в 17:00 мск. В прямом эфире встречу покажет телеканал Матч! Футбол 2.
Букмекеры считают фаворитом хозяев: поставить на победу бергамасков в букмекерских конторах можно с коэффициентом 1.81. Успех римлян оценён экспертами в 4.60. А ставки на ничью принимаются за 4.20.
Букмекеры уверены, что матч чемпионата Италии «Аталанта» — «Лацио» получится результативным: тотал больше 2.5 мяча идёт за 1.48, а тотал меньше 2.5 мяча — за 2.57. Если забьют хозяева, сыграет коэффициент 1.08. Гол гостей доступен в букмекерских конторах с коэффициентом 1.32.
Поставить на «обе забьют» можно за 1.53, на гол в первые 15 минут — за 2.80.
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