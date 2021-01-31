«Барселона» — «Атлетик»: где будет трансляция, во сколько начало матча
31 января состоится матч 21-го тура чемпионата Испании «Барселона» — «Атлетик» Бильбао. Начало встречи — в 23:00 мск. В прямом эфире встречу покажут телеканалы Матч ТВ и Матч! Футбол 1.
Эксперты считают фаворитом хозяев: сделать ставку на победу «Барселоны» в букмекерских конторах можно с коэффициентом 1.45. Успех «Атлетика» оценён букмекерами коэффициентом 8.10.
Букмекеры уверены, что матч чемпионата Испании «Барселона» — «Атлетик» Бильбао 31 января получится результативным: тотал больше 2.5 мяча оценён коэффициентом 1.54, тотал меньше 2.5 мяча идёт за 2.50. Поставить на ничью в букмекерских конторах можно с коэффициентом 5.30.
Если обе команды забьют, сыграет ставка 1.73. На пенальти дают 2.50, на удаление — 4.50.
Рекомендуем вам
- 31 января 2021
-
12:15
-
12:00
-
11:30
-
11:00
-
10:45
-
10:30
-
10:00
-
09:30
-
09:15
-
09:00
-
08:30
-
08:00
-
07:14
- 30 января 2021
-
23:47
-
20:00
-
19:30
-
19:00
-
18:45
-
18:30
-
18:00
-
17:30
-
17:15
-
17:00
-
16:30
-
16:15
-
16:00
-
15:30
-
15:00
-
14:45
-
14:30
-
14:00
-
13:30
-
13:15
-
13:00
-
12:30
Партнерский контент
Рекомендуем вам