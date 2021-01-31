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«Барселона» — «Атлетик»: где смотреть, какой канал покажет, когда начало матча

«Барселона» — «Атлетик»: где смотреть, какой канал покажет, когда начало матча
Ставки / Прогнозы 0

31 января состоится матч 21-го тура чемпионата Испании «Барселона» — «Атлетик» Бильбао. Начало встречи — в 23:00 мск. В прямом эфире встречу покажут телеканалы Матч ТВ и Матч! Футбол 1.

Эксперты считают фаворитом хозяев: сделать ставку на победу «Барселоны» в букмекерских конторах можно с коэффициентом 1.45. Успех «Атлетика» оценён букмекерами коэффициентом 8.10.

Букмекеры уверены, что матч чемпионата Испании «Барселона» — «Атлетик» Бильбао 31 января получится результативным: тотал больше 2.5 мяча оценён коэффициентом 1.54, тотал меньше 2.5 мяча идёт за 2.50. Поставить на ничью в букмекерских конторах можно с коэффициентом 5.30.

Если обе команды забьют, сыграет ставка 1.73. На пенальти дают 2.50, на удаление — 4.50.

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