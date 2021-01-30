«Рейнджерс» — «Питтсбург»: прогноз Павла Лысенкова на матч НХЛ 31.01.2021

Известный хоккейный журналист Павел Лысенков дал прогноз на матч регулярного чемпионата НХЛ, в котором сыграют «Рейнджерс» — «Питтсбург».

Ставка: итоговая победа «Рейнджерс» за 1.92.

«Нью-Йорк Рейнджерс» уже два раза в январе играл с «Питтсбургом» и дважды проиграл (3:4 по буллитам и 2:3).



Причем «Рейнджерс» в первом матче вели в счете 3:1 и перебросали соперника со счетом 34-28. А во втором матче «Рейнджерс» вели 2:1 и тоже перебросали соперника (26-19). Но оба раза проиграли.



Это вызвало большую досаду у ньюйоркцев. Они говорили на зум-конференциях, что играли лучше и им не хватило каких-то нюансов, чтобы дожать «Питтсбург». Все понятно, команда молодая, стабильности еще нет.



Но последний матч с «Рейнджерс» должен был дать им больше уверенности. Они обыграли «Баффало» в гостях (3:2 ОТ), причем талантливый голкипер Игорь Шестеркин одержал первую победу в сезоне, а в овертайме заработал первое очко в НХЛ и забил первый гол в лиге первый номер драфта Алекси Лафреньер. А еще отмечу, что Артемий Панарин в порядке и набрал 2 (1+1) очка.



Взял бы кэф 1,92 на итоговую победу «Рейнджерс». Верю, что ньюйоркцы наконец-то дожмут «Питтсбург». Не могут же они, имея преимущество, проигрывать им всегда? Тем более дело будет в Madison Square Garden».