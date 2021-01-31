«Лестер» — «Лидс»: прогноз Егора Титова на матч 21-го тура чемпионата Англии

Экс-капитан «Спартака» и сборной России по футболу Егор Титов сделал прогноз на матч «Лестер» — «Лидс» в АПЛ.

Ставка: победа «Лестера» с форой (-1) за 2.48.

«Лидс» — очень симпатичная команда, многим нравится. Их матчи смотреть реально интересно, они увлекают. Но против топовых команд на выезде им очень сложно реализовать себя. Не хватает исполнительского класса, не хватает сил, чтобы играть в свой высокий футбол весь матч. Проиграли «Челси», «Манчестер Юнайтед». Думаю, сложности возникнут и с «Лестером», который сейчас идет очень высоко и показывает качественную, сбалансированную игру.



В первом круге «Лестер» показал, как надо играть с «Лидсом». Яркая победа (4:1) на выезде. Сейчас домашний матч. «Лестер» на хорошем ходу. Ожидаю уверенной победы хозяев. Они лучше распоряжаются своими шансами, правильнее распределяют силы. «Лидс» прервал серию из трех поражений, но обыграл «Ньюкасл», который проигрывает всем. «Лестер» — это все же другой уровень.



Ставлю на победу «Лестера» с форой (-1)".