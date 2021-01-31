«Авангард» — «Локомотив»: прогноз Максима Лебедева на матч КХЛ в Балашихе

Хоккейный обозреватель Максим Лебедев дал прогноз на матч регулярного чемпионата КХЛ сезона-2020/2021 «Авангард» — «Локомотив».
Ставка: ничья за 4.10.
«Соперники могли бы здорово сэкономить на транспортных расходах, поскольку в пятницу уже играли меж собой в Ярославле. И один самолет на двоих был бы весьма злободневен до Омска. Но летать из Ярославля в Москву по нынешним временам сущее жлобство – больше времени потратишь в аэропортах. Поэтому команды, скорее всего, катались туда-сюда на автобусах, а тут уже никакой тебе экономии.
Что же касается ярославского матча, то хозяева и отыгрались с 0:2, и победную шайбу в овертайме забросили. И в целом перебросали «ястребов» в полтора раза. Иными словами, выяснилось из двух разгоняющихся к плей-офф команд, железнодорожники разгоняются немного лучше.
Что нам ждать от матча тех же самых соперников в Балашихе? Во-первых, низовой игры, обе команды уже второй сезон забрасывают друг другу совсем немного, три гола практически гарантируют победу, а иногда для нее и вовсе хватает одной шайбы. То есть, счет ярославского матча – это, по сути, верхняя планка, которую могут позволить себе соперники. Ни у кого нет ярко выраженного преимущества, кроме того, после первой игры наверняка была проведена доскональная работа над ошибками. Которая всегда ведет к снижению общего количества заброшенных шайб.
То есть, все нам говорит за ничью в основное время. А уже потом, в овертайме ли, в серии ли послематчевых буллитов, пусть победит «Авангард». И тогда справедливость восторжествует и все будут удовлетворены результатом в полной мере, набрав по три очка за два «междусобойчика».
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