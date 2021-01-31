«Барселона» — «Атлетик»: прогноз Константина Генича на матч чемпионата Испании

Комментатор Константин Генич сделал прогноз на матч «Барселона» — «Атлетик».
Ставка: ИТБ 2.5 удара Лионеля Месси за 1.80.
«Одна из самых интересных игр предстоящего тура — противостояние «Барселоны» и «Атлетика» Бильбао. Эти команды уже третий раз встречаются в январе. Матчи получаются очень результативными, с удивительной развязкой. «Барселона» выиграла в чемпионате на «Сан-Мамес» — 3:2, это был первый матч для Марселино на посту главного тренера басков. Затем в Суперкубке «Барселона» проиграла — 2:3, было удаление Месси, дополнительное время. Дважды там Бильбао отыгрался. Вообще, при Марселино «Атлетик» уже в четырех матчах выиграл, когда уступал по ходу встречи. Да и серия в целом хорошая — пять побед подряд. Настроение замечательное. Выиграли сейчас у «Алькояно» и вышли в четвертьфинал Кубка Испании.
Но долг платежом красен. Сверхмотивация будет у «Барселоны». Нужно постараться реабилитироваться за поражение в Суперкубке. Месси должен отыграться на Вильялибре и всем «Атлетике».
Учитывая, что в четверг поздно вечером Бильбао играл с «Алькояно» и во втором тайме пришлось выпускать основных футболистов и добавлять, думаю, «Барселона» выиграет. Коэффициент скромненький — 1,47. Можно было бы сыграть комбинированный вариант «гол Месси и победа «Барселоны», если бы его давали. Но я пойду чуть дальше. Думаю, 2 мяча «Барселона» забьет. Можно сыграть «индивидуальный тотал «Барселоны» 2-3 гола в матче» за 1,7. Но все-таки основной прогноз будет другим. Учитывая мотивацию Месси и то, как он играл с «Райо» после дисквалификации, рассмотрел бы его удары по воротам. Считаю, минимум 3 удара в створ Лионель Месси нанесет. Редкий, хулиганский прогноз».
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