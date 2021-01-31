«Челси» — «Бёрнли»: прогноз Дениса Казанского на матч 21-го тура АПЛ

Комментатор Денис Казанский дал прогноз на матч АПЛ «Челси» — «Бёрнли».

Ставка: гол Тимо Вернера за 2.15.

«Томас Тухель удивил нулевым результатом в первом же матче. Казалось, такую команду, как «Вулверхэмптон», можно будет изящно обыграть. Но не случилось. Теперь расчет на первую победу как раз в матче с «Бёрнли».



У «Бёрнли» всего 2 победы в 10 матчах на выезде. Кроме того, у «Челси» этот клуб не может выиграть в 5 последних встречах из 6.



В общем, для хозяев здесь должно быть все нормально. Тухель получит чуть больше времени, чтобы выучить имена игроков, провести несколько тренировок, подойти с головой, а не с эмоциями к выбору стартового состава. Думаю, футболисты должны летать и забивать.



Можно сделать персональную ставку. Сейчас Хаверц и Вернер должны показывать запредельную мотивацию. Приехал немец, и, чтобы показать лояльность, нужно играть невероятно круто в каждом матче. На это они способны. Поставил бы в этом матче на гол Тимо Вернера».